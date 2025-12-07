Borghi: "Fiorentina inconsistente e senza reazione, sfogo Vanoli indice di nervosismo e terrore"

Il noto telecronista Stefano Borghi dal suo canale YouTube ha parlato anche della situazione della Fiorentina dopo il ko a Reggio Emilia: "Ancora una volta la Fiorentina ha messo a nudo in modo imbarazzante la sua inconsistenza e la lontananza dalla reazione che invece servirebbe ora alla squadra. Già dopo 7 minuti e il rigore, si intravede l'inceppamento con la scena non bella sul dischetto. Poi la Fiorentina segna, ma rimane quella di sempre: una squadra fragilissima, senza spina dorsale, che viene rimontata e addirittura surclassata. Oltretutto la novità è che De Gea è stato un elemento negativo, ultimo ad inginocchiarsi in questo avvio di stagione da incubo. Le parole di sfogo di Vanoli nel dopo gara sono indice di una situazione di nervosismo e terrore quasi ingestibile" afferma il giornalista.

Che poi prosegue: "Il prossimo weekend arriva l'Hellas al Franchi, in una settimana durissima per la Fiorentina che ha anche la Conference che in questo momento aggiunge difficoltà nella preparazione. La partita col Verona però è uno spartiacque: se la Fiorentina trova finalmente la vittoria si toglie tanti pensieri, se non la trova per me è dentro un tunnel dal quale sarà molto molto difficile uscire".