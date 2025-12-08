Adani punge la Fiorentina: "Nulla che va bene: tanti piagnistei e poche responsabilità"

vedi letture

Nel corso della "Nuova Domenica Sportiva", in onda sulla Rai, l'ex difensore viola Daniele Adani ha dato la sua disamina sulla Fiorentina e sulle mille problematiche che la affliggono: "Nella Fiorentina non c'è nulla che va bene. Verona, Pisa, Genoa, Parma ecc hanno qualcosa che va bene, magari lo spirito o la fase difensiva, mentre la Fiorentina ha problemi interni. A me non interessano i proclami o gli abbracci che invitano all'unione, le urla verso la curva in campo. C'è chi fa il permaloso perché è stato sostituito, chi si lamenta per il rigore.

Tanti piagnistei e poca assunzione di responsabilità: i giocatori della Fiorentina devono benedire questo momento perché quando smetteranno di giocare rimpiangeranno anche questa frustrazione e agonia. E quando si dice 'Prima uomini che calciatori', beh, ora è il momento di esserlo. Con cuore, rispetto e fermezza".