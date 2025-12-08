La Fiorentina e il vuoto dirigenziale, Galli: "Serve una figura forte, come Galliani o Moggi"

Interpellato dal Corriere della Sera, l'ex portiere viola Giovanni Galli ha detto la sua in merito alla Fiorentina e a tutto quel che la circonda al giorno d'oggi, quando naviga all'ultimo posto della classifica: "Nella Fiorentina di oggi troppe parole a vuoto e pochi fatti. Pioli ha liberato inconsciamente i dirigenti. Avranno pensato che dopo due allenatori bravi ma giovani, come Italiano e Palladino, era arrivato il momento di rilassarsi. Una società non può mai abbassare la guardia. Lo stesso discorso vale per i giocatori. Alla Fiorentina serve un dirigente forte che sappia mettere in riga il gruppo. Uno come Galliani, come era prima Moggi o come Sabatini. Però voglio aggiungere una cosa. La società avrà le sue colpe, ma non bisogna dimenticare che era strutturata così anche l’anno scorso quando è arrivata sesta. Ora l’assenza inevitabile del presidente Commisso si fa sentire e c’è un’emergenza da fronteggiare. È necessario un uomo di personalità che sappia dialogare con lo spogliatoio e l’allenatore".

Spazio poi a un giudizio riguardante l'allenatore, Paolo Vanoli: "Deve chiamare la squadra alle proprie responsabilità. E i giocatori, nel chiuso dello spogliatoio, devono dirsi tutto, anche le cose più sgradevoli. Superare le barriere, i malintesi e le antipatie perché in campo devono averla voglia di fare una corsa in più per aiutare il compagno. Altrimenti sarà sempre più dura".