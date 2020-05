BRAMBATI, Bufera per dichiarazioni su Strakosha e...

Massimo Brambati, ex difensore tra le altre del Torino, ha rivelato la presunta positività di due giocatori, Stakosha e Kessie, ed ha fatto infuriare tutti. Queste le sue parole durante una diretta Instagram: "Non mi azzardo a dire questa cosa in televisione, ma su una diretta Instagram si può fare. Ci sono due giocatori, uno del Milan e uno della Lazio, positivi al Coronavirus. Quello biancoceleste è Strakosha, che dicono abbia un infortunio alla caviglia e non è vero, invece, ha fatto un tampone ed è risultato positivo. Non lo so di Ibra, ma Kessie del Milan è positivo. Siccome ha viaggiato tornando dall’Africa con Gervinho affianco, hanno messo in quarantena anche Gervinho". Le reazioni non si sono fatte attendere con il fratello del portiere della Lazio che dice "Dovresti vergognarti di diffondere bugie e, se non rispetttassi la tua età, ti farei personalmente causa per disinformazione". Tra l'altro anche la Lazio ha smentito.