Botafogo su Ikoné, ma il ds glissa: "Puntiamo all'eccellenza, faremo ancora acquisti"

Come anticipato su queste pagine, in questi giorni è sorto un interesse del Botafogo nei confronti di Jonathan Ikoné, esubero della Fiorentina dopo il rientro dal prestito al Como. Non si è soffermato su questa pista però il ds dei brasiliani Leo Coelho, intervistato prima della vittoria per 5-0 sul Fortaleza per dialogare del mercato del club: "Il nostro progetto prosegue con la vendita e l'acquisto di giocatori, e puntiamo sempre all'eccellenza. Quindi, stiamo ancora cercando alcuni giocatori.

Abbiamo un attaccante il cui ingaggio stiamo per finalizzare. E ci sono anche altri giocatori, per i quali identifichiamo una qualche necessità o una qualche offerta", ha detto in un'intervista a Prime Video. L'attaccante al quale si riferisce però è Chris Ramos, del Cádiz in Spagna, secondo Lance, mentre non ci sono stati accenni alla questione Ikoné.