Calciomercato Gli occhi dei club brasiliani sugli esuberi viola: ora anche il Botafogo segue Ikoné

Nelle ultime ore si è diffusa una voce relativa all'interessamento da parte del Vasco da Gama per Jonathan Ikoné, ma questo non sarebbe l'unico club brasiliano interessato al francese. Secondo quanto appreso infatti, il Botafogo sarebbe la squadra più attiva negli ultimi giorni, anche se dovrà convincere prima i viola e poi il giocatore a scegliere questa opzione. Se per la Fiorentina la cessione in Brasile non sarebbe un problema, dovrà essere l'attaccante a sciogliere le riserve dopo che in passato aveva rifiutato offerte esotiche come quelle provenienti dal calcio arabo.