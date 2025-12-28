Moretto su Paratici in viola: "Mancano solo firme e annuncio. Contratto di 5 anni"
Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha parlato sul canale Youtube di Fabrizio Romano delle ultime novità in casa Fiorentina per quanto riguarda il nuovo assetto dirigenziale: "È tutto concordato tra Paratici e la Fiorentina per un contratto di cinque anni. Il dirigente italiano è pronto a tornare in Serie A. Manca solo per lui di sistemare gli ultimi dettagli burocratici con il Tottenham, ma siamo ormai quasi alle firme e agli annunci.
Ci aspettiamo che Paratici diventi presto l'Head of Football della Fiorentina, che avrà al suo fianco Goretti. Paratici ha un bel rapporto con Vanoli e tra i due c'è molta stima, anche se ovviamente si dovrà capire anche in base ai risultati che tipo di idee porterà il nuovo dirigente viola che presto sarà operativo"
