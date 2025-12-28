Occhi a San Siro per la Fiorentina, c'è Milan-Verona: le formazioni ufficiali

Oggi alle 12:00News
di Redazione FV

Milan-Verona è il match dell'ora di pranzo nonché quello che apre la domenica di Serie A. Un appuntamento da seguire attentamente anche per la Fiorentina, interessata al risultato degli scaligeri in vista della corsa salvezza. Ecco le formazioni ufficiali schierate da Allegri e Zanetti:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti