BORGHI, Ikoné il vero colpo della Fiorentina. Isco...

Il giornalista e commentatore sportivo Stefano Borghi è intervenuto per parlare di Fiorentina, ma anche di mercato. Queste le sue dichiarazioni: "I viola divertono, giocano ad un buon livello ed il merito è di tutti. Hanno svoltato e i giocatori arrivati tra gennaio e l'estate lo testimoniano: guardate Odriozola, è un ottimo calciatore che ha indossato le maglie più importanti d'Europa. Ha capacità chiare anche se deve crescere. Alvarez e Isco? Il primo è un grandissimo talento, mentre il secondo lo conoscono tutti. Con Zidane era un 10 e fondamentale, ma ultimamente ha avuto anni difficili. Ancelotti ha provato a dargli fiducia, ma senza successo e quindi per lui sarebbe uno stimolo importante venire a Firenze. Mi incuriosisce come si adatterebbe al calcio di Italiano. Il vero colpo comunque è Ikone: fortissimo".