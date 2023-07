BOQUETE, L'Italia può superare fase ai gironi. Poi vedremo

FirenzeViola.it

In una lunga intervista rilasciata a Marca la centrocampista della Fiorentina Femminile Veronica Boquete ha parlato del suo rapporto con la nazionale iberica in vista del Mondiale che inizierà la prossima settimana: “Per me quel periodo è finito molti anni fa e penso che, indipendentemente dal mio livello calcistico, non c’è posto per me in nazionale. Adesso posso dire che la ferita è chiusa, ma come tutte le feriti lascia una cicatrice e questa me ne ha lasciata una importante. Ho saltato almeno un Europeo e un Mondiale nel momento più bello della mia carriera e non aver potuto continuare con la Spagna per cause non inerenti al mio livello calcistico è stato difficile. - continua Boquete parlando delle 15 ribelli - Credevo che dopo il 2015 non sarebbe stato necessario rivivere alcune cose, ma ci sono momenti in cui ci sono guerre o battaglie che devono essere ripetute. Mi fa arrabbiare che si sia dovuto arrivare a quella situazione che ha danneggiato notevolmente l’immagine del nostro calcio. Ora abbiamo un Mondiale e l’unica cosa che spero è che vada meglio a loro che a noi in Canada. L’obiettivo è arrivare il più lontano possibile, mi sembra che le avversarie negli ottavi e nei quarti possano essere abbordabili. Poi dopo sappiamo che dipende solo dalle calciatrici”.

Chi le favorite e dove può arrivare l’Italia - Boquete ha poi parlato delle altre squadre partendo dalle grandi favorite per il successo finale: “Penso che gli Stati Uniti non vadano al Mondiale nella loro versione migliori e con le migliori giocatrici, ma dal centrocampo in su possono sempre far male e in questi eventi non sbagliano. Spero però possa vincere una squadra europea. Vedo bene Inghilterra e Germania. - continua la calciatrice della Fiorentina – L’Italia nell’ultimo Europeo aveva potenziale per fare qualcosa di più di quanto ha fatto, ma è andata male. Ora sono in fase di cambiamento e questo rende indecifrabile quello che può accadere, ma hanno il potenziale per superare la fase a gironi. Poi da lì in avanti vediamo cosa accadrà”.