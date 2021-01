BONIEK, Se Milik non gioca niente Europei. È sicuro

Zibi Boniek, presidente della Federazione di calcio della Polonia, non usa troppi giri di parole per apostrofare la situazione di Arkadiusz Milik, ai margini del Napoli per via del suo contratto in scadenza, la cui partenza pare sempre più complicata per l'inverno: "Se non gioca, niente Europeo. Questo è poco ma è sicuro", il messaggio lanciato nell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. "Come fa a giocare gli Europei? Va a fare cosa? Se non gioca per nove mesi è come se tornasse da un infortunio. Ho letto l'intervista del procuratore, non voglio intervenire ma sono stupefatto di questa cosa, capisco il Napoli. Secondo me il Napoli ha aiutato molto a far crescere il giocatore, i procuratori potevano giocarsi meglio la carta dell'uscita di scena, andare a scadenza è sempre una brutta cosa, c'è chi vuole speculare e portare i soldi fuori dal giro, spesso sono i procuratori. Se fossi un suo procuratore non permetterei mai di non farlo giocare. Ho rabbia, è uno che gioca come spalle di Lewandowski, abbiamo capacità offensiva molto forte, ma la nazionale non può funzionare se i giocatori non giocano nei club".