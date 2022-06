BONGIORNI, Punterei su Pinamonti. Torreira...

Il talent scout Antonio Bongiorni è intervenuto per parlare dei temi legati alla Fiorentina: "Sta pensando a qualcosa di importante e la scelta di proseguire con Italiano è una conferma. I viola hanno conquistato l'Europa e non devono tradire i tifosi, magari stanno lavorando in silenzio e verrà fuori qualcosa di importante al momento giusto".

Su Pinamonti cosa può dirci?

"Fossi nella Fiorentina ci punterei. Parliamo di un ragazzo giovane che ha qualità ed è una prima punta vera. Tecnicamente è meglio di uno come Kean anche ed è uno di livello... Può che esplodere da un momento all'altro. Anche Vlahovic ha faticato finché non ha trovato Prandelli".

Cosa ne pensa della vicenda Torreira?

"Sono rimasto stupito per come è andata perché è un giocatore con una mobilità incredibile, malgrado non sia straripante fisicamente. Ora i viola hanno scelto di puntare su un centrocampo fisico e in Europa ci vuole fisicità enorme. Rimango comunque sorpreso dal silenzio del club, ma faranno qualcosa di importante".