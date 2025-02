Bondo, Galliani ha rifiutato la Fiorentina ma ha "ceduto" alla corte del Milan: il retroscena

Warren Bondo è un nuovo giocatore del Milan, che per assicurarsi il centrocampista ex Monza ha battuto la concorrenza della Fiorentina e ha dovuto convincere il club a lasciare andare il calciatore. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani ha fatto di tutto per mantenere il giocatore in Brianza, tanto che ha rimbalzato l'offensiva tentata dalla Fiorentina, nata probabilmente dalla stima dell'ex tecnico Palladino che si sarebbe voluto ricongiungere al centrocampista francese un po' come accaduto con Colpani in estate. Ma di fronte al Milan ha ceduto, visto il suo passato d'amore consumato con il club rossonero e ceduto un giocatore che sulla carta valutava almeno 15 milioni.

Chiaro, il giocatore - si legge sulla Rosea - è felicissimo di ritrovarsi a giocare in un tempio come San Siro, ma la scelta di Galliani nasce proprio dall'affetto incondizionato per quello che è stato il suo club, il Milan, ai tempi d'oro del Condor nei panni di amministratore delegato.