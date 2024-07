BONDO, Al Monza nessuna offerta per ora dalla Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Warren Bondo è il centrocampista del Monza che il nuovo tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, avrebbe indicato come gradito anche in viola, tra i giocatori allenati nel precedente club, nonostante il neo allenatore in conferenza stampa abbia detto di non aver fatto richieste in tal senso. Il nome di Bondo è stato accostato anche ad altri club. Ma secondo quanto riporta Tuttomercatoweb sul tavolo di Adriano Galliani non sarebbero arrivate per ora offerte concrete e che rispondano alla richiesta del Monza, neanche dalla Fiorentina. La valutazione fatta dal club lombardo, che non ha neanche necessità di cederlo, è infatti di 15 milioni.