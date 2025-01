Bologna, se dovesse uscire Posch il sostituto sarebbe Calabria

Ore calde per il mercato del Bologna che avrebbe messo nel mirino Davide Calabria del Milan. Il terzino destro, e capitano, dei rossoneri potrebbe lasciare Milanello per accasarsi in Emilia. Per il momento si tratta solo di un sondaggio con l'obiettivo di proseguire i contatti in vista della scadenza del contratto del giocatore fissata per giugno. Se dovesse però uscire Posh il club rossoblu potrebbe accelerare per provare a portare subito alla corte di Italiano Davide Calabria. La trattativa potrebbe scaldarsi negli ultimi giorni di mercato.