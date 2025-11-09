Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Dallinga titolare. Conte mette Elmas
FirenzeViola.it
Ecco le formazioni ufficiali della sfida tra Bologna e Napoli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.
Allenatore: Vincenzo Italiano
NAPOLI (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas.
Allenatore: Antonio Conte.
