Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Dallinga titolare. Conte mette Elmas

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:10News
di Redazione FV

Ecco le formazioni ufficiali della sfida tra Bologna e Napoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.

Allenatore: Vincenzo Italiano

NAPOLI (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas.

Allenatore: Antonio Conte.