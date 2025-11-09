Ferrari prima di Genoa-Fiorentina: "Vogliamo ripartire. Ecco perché abbiamo scelto Vanoli"
FirenzeViola.it
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Dazn prima di Fiorentina-Genoa. Queste le sue parole: "Non hanno funzionato diverse cose. Sul passato ora non ci vogliamo tornare, vogliamo ripartire. Dobbiamo ripartire con un'energia diversa
Perché Vanoli? "Ci è piaciuto il carattere, la persona e la voglia. Ha esperienza e decisione, pensiamo di aver fatto una buona scelta".
Che stagione si aspetta? "Dobbiamo ragionare partita per partita. Non siamo in condizione di fare grandi promesse, ma dobbiamo affrontare gara dopo gara in maniera completamente diversa rispetto a prima".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
