Ferrari prima di Genoa-Fiorentina: "Vogliamo ripartire. Ecco perché abbiamo scelto Vanoli"

vedi letture

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Dazn prima di Fiorentina-Genoa. Queste le sue parole: "Non hanno funzionato diverse cose. Sul passato ora non ci vogliamo tornare, vogliamo ripartire. Dobbiamo ripartire con un'energia diversa

Perché Vanoli? "Ci è piaciuto il carattere, la persona e la voglia. Ha esperienza e decisione, pensiamo di aver fatto una buona scelta".

Che stagione si aspetta? "Dobbiamo ragionare partita per partita. Non siamo in condizione di fare grandi promesse, ma dobbiamo affrontare gara dopo gara in maniera completamente diversa rispetto a prima".