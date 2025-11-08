La classifica di A dopo le partite del sabato: Milan 1° ma sorride il Napoli
La classifica di Serie A dopo le partite del sabato cambia leggermente soprattutto in fondo, dove i punti portati a casa da Cagliari, Hellas, Lecce e Parma allontanano ancora di più la Fiorentina all'ultimo posto della classifica in attesa della partita di domani contro il Genoa. Questa la classifica aggiornata:
Napoli 22 (10 partite giocate)
Milan 22 (11)
Inter 21 (10)
Roma 21 (10)
Juventus 19 (11)
Bologna 18 (10)
Como 18 (11)
Lazio 15 (10)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (10)
Sassuolo 13 (10)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 6 (10)
Verona 6 (11)
Fiorentina 4 (10)
Vademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare "ci salveremo perché siamo la Fiorentina"di Alberto Polverosi
