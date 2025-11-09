Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo: Lookman c'è, out Laurienté

La Serie A riprende il via in questa domenica con il match delle 12:30 tra Atalanta e Sassuolo. Le due squadre, reduci da due sconfitte contro Udinese e Genoa nell'ultimo turno di campionato, sono appaiate in classifica a quota 13 punti e vanno alla ricerca di punti per i rispettivi obbiettivi. I padroni di casa allenati da Ivan Juric vogliono cercare di dare continuità alla vittoria in Champions League contro il Marsiglia, mentre gli ospiti guidati da Fabio Grosso proveranno a strappare un risultato positivo su un campo difficile come quello di Bergamo. In tal senso ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini. Allenatore: Ivan Juric.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Candé; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Fadera. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Cheddira, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Laurienté, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso.