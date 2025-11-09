Genoa, Vasquez: "Fiorentina forte, ha fame di vincere. De Rossi ci ha detto cose significative"
Johan Vasquez, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Genoa-Fiorentina. Le sue parole : "E' parte del calcio avere questa situazione. Sentiamo la pressione, la Fiorentina è un avversario forte che ha fame di vincere. Dobbiamo essere consapevoli di noi".
Che impressione ti ha fatto De Rossi? "E' una persona che ti trasmette tante cose, abbiamo lavorato in questi 3 giorni. Ha detto cose significative".
