Ufficiale L'ex viola Balzaretti è il nuovo vicedirettore sportivo all'Olympique Marsiglia

Mancava solo l'ufficialità e finalmente l'annuncio è arrivato: Federico Balzaretti entra a far parte dell'equipe dirigenziale sportiva dell'Olympique Marsiglia. Questa la nota che spiega il nuovo ruolo dell'ex terzino anche della Fiorentina: "L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare l’arrivo di Federico Balzaretti come Vice Direttore Sportivo, al fianco di Medhi Benatia. Nato a Torino il 6 dicembre 1981, Federico Balzaretti ha avuto una brillante carriera da calciatore, vestendo le maglie di Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e AS Roma. Ex nazionale italiano, ha collezionato diverse presenze con la Squadra Azzurra ed è stato finalista a Euro 2012.

Federico Balzaretti si unisce oggi all’Olympique de Marseille per affiancare Medhi Benatia. Le sue principali responsabilità saranno supervisionare il settore del reclutamento e contribuire allo sviluppo dei giovani talenti del club. Tutto il club dà il benvenuto a Federico Balzaretti e gli augura il massimo successo nel suo nuovo incarico", la chiosa della nota.