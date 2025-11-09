Genoa, Giacomazzi (vice De Rossi): "Situazione delicata, va ripristinata la qualità"

Guillermo Giacomazzi, vice di De Rossi, ha parlato a DAZN prima della sfida con la Fiorentina. Le sue parole: "E' una situazione delicata. Si perde lucidità ma abbiamo lavorato in quello, a provare a ripristinare la qualità. Cercare di giocare in spazi diversi".

Difficile gestire il mister dalla tribuna? "Difficile gestirlo ovunque, lo faremo in modo intelligente".