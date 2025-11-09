La piazza è con Vanoli. I tifosi al nuovo tecnico: "Falli correre mister"

vedi letture

Tutti con Paolo Vanoli, è questo il messaggio che sta uscendo in queste ore in casa Fiorentina e che riporta stamani La Nazione. Che l'ex esterno viola mettesse d'accordo la piazza si era capito già nei giorni scorsi, quando la tifoseria gigliata si è schierata apertamente contro la possibilità di vedere Roberto D'Aversa sulla panchina viola. Sui social l'appeal è cresciuto di ora in ora e sono piaciute anche le sue prime dichiarazioni. Un basso profilo che in questo momento deve essere tale. Passo dopo passo, la politica è chiara. E' partito così il 'vanolismo' fra i tifosi viola. Un pizzico di entusiasmo che non guasta dopo la depressione generale in seguito alle prime dieci giornate di campionato senza nemmeno una vittoria.

«Falli correre mister», è il messaggio più gettonato dagli utenti. Adesso i calciatori non hanno più alibi dopo gli addii di Pradè e Pioli. Lo ha confermato anche la Curva Fiesole,con uno striscione affisso in serata ai cancelli del Franchi. «Senza mister non avete più scusanti. Lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti». In rosso la scritta «last warning»,ovvero «ultimo avvertimento».

