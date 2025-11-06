Live Mainz-Fiorentina 2-1, rivivi il live su FirenzeViola.it

Prima sconfitta europea per la Fiorentina che al Mewa Stadion perde 2-1 contro il Mainz. A Sohm rispondono nel secondo tempo Hollerbach e Lee. Per questa diretta testauale è tutto.

90+6' - Triplice fischio! Mainz-Fiorentina finsice qui. 2-1 il risultato finale.

90+5' - Gol di Lee. Il Mainz passa in vantaggio grazie alla rete di Lee che di testa su cross di Sano beffa Martinelli sul primo palo.

90+4' - Decisivo Martinelli. Wieper ci proiva da dentro l'area, anche se da posizione defilata, e il classe 2006 risponde presente.

90+2' - Erroraccio in disimpegno di Comuzzo che tenta un retropassaggio alto per Martinelli ma colpisce male il pallone e, rischiando l'autogol, regala un corner al Mainz.

90' - 5 minuti di recupero!!

85' - Altro cambio per Galloppa: fuori Sohm e dentro Fagioli

84' - Si fa vedere anche il Mainz con Boving. Cross dalla sinistra, appoggio di petto di Hollerbach e Boving che calcia alto dal limite dell'area.

83' - Fuorigioco confermato. Si riparte dal risultato di 1-1.

Check Var in corso!

82' - Lancio di Nicolussi Caviglia per Kean. Il numero 20 scatta alle spalle di Da Costa e segna! Tutto fermo però per fuorigioco!

80' - Ultimo cambio per il Mainz: fuori Amiri e dentro Boving

75' - Grande occasione per la Fiorentina per tornare in vantaggio. Cross di Dodo dalla trequarti e colpo di testa di Kean che da dentro l'area non riesce a trovare lo specchio della porta.

67' - Altro cambio per Galloppa. Fuori Marì e dentro Comuzzo.

Errore in uscita di Ranieri sulla corsia sinistra. Hollerbach gli ruba il pallone e si trova davanti a Maetinelli dopo un uno due tra Lee e Weiper. Il coreano imbuca per il numero 17 che in area di rigore mette il pallone alle spalle di Martinelli.

67' - Ha pareggiato il Mainz. 1-1 al Mewa Stadium. Il gol di Hollerbach

65' - Quarto cambio per Henriksen. Dentro Hollerbach e fuori Nebel.

63' - Punizione per il Mainz sulla trequarti difensiva della Fiorentina. Fallo di Marì su Wieper e giallo per l'ex Monza.

61' - Cartellino giallo per Nebel che trattiene il neo entrato Mandragora che provava a ripartire in contropiede.

59' - Due cambi per Galloppa: dentro Mandragora e Kean per Ndour e Piccoli. Doppio cambio anche per Henriksen con Lee Jae-Sung e Sano che sono entrati al posto di Sieb e Maloney.

57' - Pongracic rallenta il rinvio dal fondo e il direttore di gara lo redarguisce verbalmente. Alla prossima perdita di tempo arriverà il cartellino giallo.

54' - Altra occasione per la Fiorentina che sta spingendo per arrivare al raddoppio. Grande strappo di Sohm sulla sinistra. L'ex Parma serve Piccoli in area ma il classe 2001 strozza troppo la conclusione con il sinistro e il pallone termina sul fondo.

53' - Altra grande azione della Firoentina sulla destra. Dodo arriva sul fondo e mette al centro per Fazzini che arriva a rimorchio. L'ex Empoli calcia di prima ma colpisce Piccoli che involontariamente si trovaa sulla traiettoria.

50' - Cartellino giallo anche per Ndour che entra in ritardo su Kohr pestando il piede del difensore del Mainz.

47' - Primo giallo del match per Maloney che trattiene Ndour che provava a ripartire palla al piede.

Un solo cambio rispetto ai 22 in campo nella prima frazione. Widmer in campo al posto di Mwene nel Mainz.

46' - Si riparte!!

--- INTERVALLO ---

45+2' - Finisce qui il primo tempo al Mewa Stadion. 0-1 il risultato all'intervallo, decisivo il gol al 16' di Sohm.

45' - Due minuti di recupero!!

42' - Torna a farsi vedere in avanti anche il Mainz con Kawasaki, Sieb e Weiper. La palla alla fine finisce dalle parti di Amiri che prova a calciare ma Ndour è bravo a deviare in corner.

39' - Grandissima occasione per il raddoppio gigliato sui piedi di Fortini. Contropiede orchestrato da Sohm e Dodo che va via sulla fascia destra e mette al centro per l'ex Empoli. Fazzini ha colpito a botta sicura ma Potulski con un intervento miracoloso devia in corner.

35' - Fase di stallo adesso del match con le due squadre che stanno combattendo nella zona centrale del campo con tanti errori tecnici da entrambe le parti.

27' - Problema per Maloney che subisce un colpo da Pongracic in uno scontro aereo. Il centrocampista americano è stato medicato a bordo campo e tornerà in campo.

24' - Sul calcio d'angolo seguente ci prova Ranieri di testa. Il capitano gigliato arriva sul secondo palo sulla spizzata di Fortini ma Zentner si fa trovare pronto.

22' - Grande contropiede della Fiorentina iniziato da Sohm e portato avanti da Ndour e Fortini. L'esterno classe 2006 serve in area Piccoli che colpisce in pieno il portiere tedesco Zentner.

19' - La Fiorentina prova subito a trovare il raddoppio. Questa volta Piccoli si mette in proprio e prova a calcia con il sinistro dal limite dell'area ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

Fiorentina in vantaggio grazie al gol di Sohm che punisce il Mainz per un errore del suo centrale Da Costa. Il numero 21 dei tedeschi rinvia un pallone sui piedi di Nicolussi Caviglia. L'ex Venezia serve al limite dell'area Piccoli che di prima serve l'assist per Sohm che di destro da dentro l'area batte sul primo palo Zentner.

16' - GOOOOOLLLLL!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO!!!! SOHMMM!!!!

12' - Ancora pericoloso il Mainz. Questa volta fa tutto da solo Sieb che se ne va sulla sinistra a Pongracic e Dodo calcia da fondo campo. Palla che attraversa tutta l'area di rigore finendo poi sul fondo.

9' - Leggerezza in uscita di Pongracic e Fortini, la palla finisce sui piedi di Sieb dalla destra mette al centro per Weiper. Il centravanti del Mainz di testa schiaccia verso la porta ma trova la pronta risposta di Martinelli.

7' - Ritmi bassi in questo avvio di gara al Mewa Stadion. La Fiorentina sta prendendo in mano il pallino del gioco anche se non si è ancora resa pericolosa dalle parti di Zentner.

4' - Rischia tantissimo Potulski nella propria area di rigore sulla pressione di Ndour. Pressione però fallosa del classe 2004 e allora si riparte da un calcio di punizione in favore del Mainz.

1' - Si parte!! Primo possesso in favore dei viola.

18.43 - Mainz con la classica divisa biancorossa, la Fiorentina invece indossa il completo verdeacqua.

18.42 - Squadre in campo alla Mewa Arena. Saluto, sorteggio e poi il calcio d'inizio di Mainz-Fiorentina.

Nonostante le difficoltà in campionato, sia la Fiorentina che il Mainz in Conference League stanno veleggiando a punteggio pieno in vetta alla classifica. I viola hanno battuto Sigma Olomouc, 2-0 al Franchim, e Rapid Vienna, 3-0 in Austria, mentre i tedeschi hanno avuto la meglio di Omonia Nicosia (0-1) e Zrinjski Mostar (1-0)

Ci siamo, alle 18:45 la Fiorentina scenderà in campo alla Mewa Arena contro il Mainz in un match valido per il terzo turno della fase a girone unico di Conference League. Reduce dalla sconfitta di Lecce e dall'esonero di Stefano Pioli, in attesa dell'ufficialità dell'arrivo di un nuovo allenatore, questa sera la squadra gigliata sarà affidata al tecnico della primavera Daniele Galloppa. Arbitro della gara sarà il belga Lawrence Visser, di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb. A disposizione: Rieß, Batz, Sano, JS Lee, Nordin, Boving, Hallerbach, Veratschnig, Hanche-Olsen, Widmer, Bobzien, Gleiber. Allenatore: Bo Henriksen

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Mandragora, Dzeko, Comuzzo, Kean, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio, Parisi. Allenatore: Daniele Galloppa