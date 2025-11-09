Parma, infortunio per Suzuki: fratturati il terzo dito della mano sinistra e lo scafoide

Il Parma perde il suo portiere titolare dopo il pareggio di ieri in casa per 2-2 con il Milan. Il club ducale ha infatti comunicato questa mattina sul proprio sito ufficiale l'infortunio alla mano subito dal giocatore giapponese nel match disputato contro i rossoneri, restano da capire i tempi di recupero. Questo il comunicato ufficiale:

"In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi".