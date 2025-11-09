Genoa-Fiorentina 1-1, finisce così il primo tempo!
---- INTERVALLO ----
45'+2' - Spazzato via il traversone dalla difesa del Genoa. Finisce così il primo tempo.
45'+1' - Il primo tempo si sta concludendo con la Fiorentina in avanti. Corner per la Viola.
45' - 2 minuti di recupero.
44' - Ancora Genoa, stavolta crosso Norton Cuffy, ma la deviazione di Colombo finisce alta.
42' - Cross di Martin, schiaccia troppo di testa Marcandalli. Blocca De Gea.
41' - Ammonito anche Ranieri. Fallo su Colombo.
39' - Difende bene la difesa viola che spazza.
38' - Calcio d'angolo per il Genoa. Fortini interviene sull'accelerata di Norton-Cuffy sulla fascia destra.
36' - Mandragora! Che occasione per il centrocampista viola. Si era inserito bene alle spalle di Martin. Gran traversone di Fortini, non trova l'aggancio decisivo Mandragora. Leali la blocca.
35' - Solito copione, il Genoa aspetta, e la Fiorentina gira palla nel tentativo di trovare un varco.
31' - Giro palla della Fiorentina che prova a cerca un'imbucata. Il Genoa chiude tutti i passaggi.
28' - Pallone lungo di Nicolussi Caviglia per il taglio di Dodo, esce Leali e la fa sua.
25' - Ammonito Paolo Vanoli, qualche parolina di troppo verso il guardalinee.
22' - Primo cartellino giallo della gara. Fallo di Pongracic su Vitinha, ammonito il difensore viola.
20' - GUDMUNDSSONNNNNN! PAREGGIA LA FIORENTINA DAL DISCHETTO! Spiazza benissimo Leali e non esulta. Risultato di nuovo in parità.
Dagli sviluppi del corner un rimpallo favorisce la Fiorentina, Colombo la tocca con il braccio. Lo vede molto bene Guida, che non viene nemmeno richiamato dal Var. Decisione corretta del direttore di gara.
18' - RIGORE PER LA FIORENTINA!
17' - Piccoli! Reazione della Fiorentina. Il cross di Gudmundsson lo trova sul primo palo. Non tocca bene l'attaccante, palla in corner.
Dalla punizione causata da Sohm, dalla trequarti il traversone trova la zuccata vincente di Ostigard e il Genoa è in vantaggio. Dorme la linea della Fiorentina messa molto male sulla punizione.
15' - GOL DEL GENOA! SEGNA OSTIGARD!
14' - Punizione per il Genoa, fallo di Sohm su Frendrup.
11' - Colombo sfugge a Ranieri ma sbaglia il secondo passaggio in area di rigore e commette fallo sul difensore della Fiorentina.
8' - Palleggio paziente e ritmato della Fiorentina, che però non riesce a sfondare.
6' - Azione rocambolesca di Ranieri dopo il corner, la palla viene appoggiata fuori per Pablo Marì che tenta il tiro. Finsice altissimo sopra la traversa.
5' - Ci prova ancora la Fiorentina con Dodo, servito bene da Gudmundsson. Il suo cross però viene stoppato in calcio d'angolo.
3' - Dodo si invola sulla fascia, finta il cross, rientra sul sinistro ma poi il traversone sul secondo palo è impreciso e palla sul fondo.
2' - Fallo di Pablo Marì su Vitinha a metà campo.
1' - Si parte a Marassi, primo pallone toccato dalla Fiorentina.
14:56 - Squadre che stanno per entrare in campo, tutto pronto.
Ci siamo, alle 15:00 la Fiorentina di Paolo Vanoli scenderà in campo contro il Genoa. All'esordio sulla panchina viola l'ex tecnico del Torino, mentre su quella rossoblù c'è De Rossi, anche lui alla prima da allenatore del Genoa. Di seguito le formazioni ufficiali.
Fiorentina (3-5-2) – De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Vanoli
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Comuzzo, Fazzini, Kospo, Richardson, Viti, Ndour, Fagioli, Kouadio, Parisi.
Genoa (3-5-2) – Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Massias, Gronbaek, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini Seydou, Kumer Celik Alin, Cornet, Masini, Venturino
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati