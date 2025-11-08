Qui Genoa, la probabile formazione scelta da De Rossi al suo esordio

Ultime sulla formazione del Genoa secondo quanto riportato da pianetagenoa1893.net. Il Grifone per affrontare la Fiorentina si affiderà in pratica agli stessi undici che hanno battuto il Sassuolo per la prima vittoria in campionato. La retroguardia davanti a Leali sarà composta da Marcandalli, Ostigard che ha deciso la gara di Reggio Emilia e Vasquez. A centrocampo senza lo squalificato Malinovskyi, il Genoa proporrà una mediana composta da Masini, Frendrup e Thorsby per dare maggiore libertà d’azione ai tornanti Norton-Cuffy e Martin che dovranno alimentare le punte. Non ci dovrebbero essere variazioni neppure sul fronte offensivo: la coppia Vitinha-Colombo non ha segnato al Sassuolo, ma si è mossa bene e ha creato. Più defilate, ma destinate a essere utilizzate a gara in corso, le opzioni Ekhator ed Ekuban.

Genoa (3-5-2) – Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo – Allenatore De Rossi.