Genoa-Fiorentina 1-1, l'ex Gudmundsson glaciale dal dischetto: pareggio viola!

vedi letture

La Fiorentina pareggia subito i conti contro il Genoa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Nicolussi Caviglia Colombo colpisce goffamente il pallone con il braccio, Guida non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta l'ex più atteso, Albert Gudmundsson, che in mezzo ai fischi dei suoi vecchi tifosi resta freddissimo e batte Leali aprendo il piattone alla sinistra del portiere del Genoa. Vanoli e i suoi agganciano subito il Grifone.