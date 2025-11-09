Dagli inviati Gli assenti Kean e Gosens sono a Genova: seguiranno la partita dalla tribuna

vedi letture

Gli assente della gara di oggi in casa Fiorentina sono Moise Kean e Robin Gosens. Entrambi sono rimasti fuori dalla lista convocati a causa dei rispettivi infortuni. Ma secondo quanto trapela dalla società viola i due calciatori sono comunque insieme alla squadra a Genova e seguiranno la gara dalla tribuna.