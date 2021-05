BOLOGNA, L'ultima vittoria contro i viola è del 2013

Non un trend incoraggiante da parte del Bologna contro la Fiorentina. I rossoblù infatti, hanno trovato l'ultimo successo contro il club di viale Manfredo Fanti ben otto anni fa: nel febbraio del 2013, con un 2-1 firmato Motta e Christodoulopoulos. Per i viola, al primo anno della guida Montella, andò in gol Adem Ljajic. Da allora i felsinei hanno segnato quattro reti in 13 sfide alla Fiorentina.