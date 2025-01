BOLOGNA, Italiano: "Vogliamo prima vittoria in Champions"

Fonte: ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GEN - Vigilia di Champions, a Bologna arrivano i vicecampioni in carica del Borussia Dortmund e Vincenzo Italiano chiede al suo Bologna l'impresa: "Vogliamo cancellare la casella zero alla voce vittorie in Europa: ci proveremo in tutti i modi. Sono contento del percorso di crescita dei ragazzi, che si sta concretizzando grazie anche all'esperienza in Champions: insieme anche alla nostra gente proveremo a fare qualcosa di straordinario contro una squadra molto forte, che in Champions sta facendo un ottimo percorso". (ANSA).