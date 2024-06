BOLOCA, Non solo i viola: anche il Como su di lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il ritorno in Serie A dopo 21 anni, il Como sta lavorando sul mercato in entrata per creare una rosa quanto più competitiva possibile in vista del prossimo campionato. Oltre all'obiettivo Stefano Sensi, secondo quanto riportato da Sky Sport i comaschi sono interessati a Daniel Boloca, di proprietà del Sassuolo.

In questa stagione, il classe 1998 ha totalizzato 30 presenze in Serie A mettendo a segno un gol. In Coppa Italia, invece ha preso parte a due partite realizzando una rete. In grado di giocare sia da mezz'ala che davanti alla difesa, il calciatore del Sassuolo potrebbe rappresentare un giocatore molto duttile per il centrocampo del Como.