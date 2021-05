BOGA, Lascia il Sassuolo: "Potrei seguire De Zerbi"

Con il sempre più probabile addio di Roberto De Zerbi (destinato allo Shaktar Donetsk) anche un altro protagonista degli ultimi 3 anni del Sassuolo è pronto a salutare i neroverdi: l'esterno francese Jeremie Boga in un'intervista rilasciata a L'Equipe ha infatti dichiarato che questa sarà l'ultima sua stagione in Emilia: "Siamo in trattativa da gennaio con la società per il mio rinnovo di contratto ma anconra non abbiamo trovato un accordo. Così, insieme alla dirigenza, abbiamo deciso che la decisione migliore sarebbe stata separarci quest'estate. Penso sia il momento giusto per salutare dopo tre anni qui. Vorrei fare un passo in avanti. Seguire De Zerbi? Se c'è la possibilità, perché no? Non so però se succederà, aspetto di capire dove andrà, ma non chiudo nessuna porta".