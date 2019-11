Jeremie Boga, esterno di attacco del Sassuolo, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport della Fiorentina e di Castrovilli: "Il mio gol più bello l'ho segnato ai viola perché sono partito da centrocampo. Chi mi ha colpito di più? Douglas Costa e Castrovilli oltre a Berardi, molto forte. In Italia sto bene anche se non mi piace il risotto. La fiorentina è super come il ragù".