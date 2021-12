BOCCI, Domani? Divario ampio, ma occhio a Ribery

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha presentato così la partita di domani tra Fiorentina e Salernitana: "Ho seguito la Salernitana contro il Milan e mi ha fatto una pessima impressione, era troppo brutta per essere vera. La partita è durata pochi minuti, poi è diventata un allenamento. Il divario tra la squadra di Colantuono e la Fiorentina è molto ampio, ma visti i precedenti contro le piccole meglio stare molto attenti. La squadra di Italiano deve dare continuità alle ultime prove e ripartire da Bologna. L'unica partita sbagliata della stagione credo sia quella con il Venezia, anche a Empoli era padrona del risultato fino agli ultimi minuti.

Ribery? Un campione, farà sicuramente una grande partita per dimostrare ai viola che poteva essere ancora utile.La Coppa Italia mercoledì? Quella deve essere un obiettivo per la Fiorentina, può arrivare in fondo".