BLAZQUEZ, Gudmundsson? Piace in Europa e in Arabia

Andres Blazquez ha fatto il punto della situazione in casa Genoa. Il CEO rossoblù, intervenuto ai media arabi, ha parlato della stagione che si è appena conclusa soffermandosi sulle prestazioni di Albert Gudmundsson: "Siamo molto contenti della nostra prima stagione in Serie A - riporta PRNewswire -. In campo abbiamo ottenuto ottimi risultati e giocato un calcio molto bello. Albert ha mostrato le sue qualità e ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti di questo campionato. Non sorprende quindi che in questo momento ci sia molto interesse per lui da parte di alcuni dei più grandi club d'Europa e dell'Arabia Saudita".