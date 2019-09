BISOLI, La Fiorentina ha trovato una quadratura

Pierpaolo Bisoli, ex collaboratore tecnico della Fiorentina ai tempi di Buso e Zoff, ha parlato così della situazione attuale in casa viola: "La partita con la Juventus ci dice che la Fiorentina ha trovato una quadratura, Montella ha in mano una squadra che negli anni potrebbe diventare una grande realtà della Serie A. L'Atalanta a Zagabria si è ritrovata spiazzata, è lo scotto che devi pagare all'esordio in Champions".