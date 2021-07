BISOLI, Italiano è tra gli emergenti più propositivi

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TRA ANTOGNONI E LA FIORENTINA È ADDIO E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi il tanto atteso confronto tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Come previsto dall’incontro odierno non è emerso un accordo sul futuro ruolo di Antognoni e di comune accordo le parti hanno deciso di interrompere la... E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi il tanto atteso confronto tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Come previsto dall’incontro odierno non è emerso un accordo sul futuro ruolo di Antognoni e di comune accordo le parti hanno deciso di interrompere la... NOTIZIE DI FV MOENA, DOMATTINA LA PARTENZA. I CONVOCATI… La Fiorentina ha concluso oggi il suo ritiro e i primi allenamenti al centro sportivo viola visto che domattina partirà alla volta di Moena. I viola staranno in Trentino fino al 31 luglio, dove proseguiranno la preparazione e disputeranno quattro... La Fiorentina ha concluso oggi il suo ritiro e i primi allenamenti al centro sportivo viola visto che domattina partirà alla volta di Moena. I viola staranno in Trentino fino al 31 luglio, dove proseguiranno la preparazione e disputeranno quattro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi