BIRINDELLI, Viola? Grandi cose anche senza Dusan

L'ex difensore Alessandro Birindelli ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, si è così espresso sulla posizione di classifica della Juventus: "Di rimpianti ne ha tanti e non solo per l'Inter, poteva vincere tranquillamente anche altre partite. Questo non è accaduto e ora devono concentrarsi sul 4° posto per ripresentarsi in Champions l'anno prossimo".

La Fiorentina ha qualche rimpianto nell'aver ceduto Vlahovic? "Col senno di poi si fanno tante valutazioni ma l'hanno ceduto perché lui aveva questo desiderio e tenere in casa un giocatore scontento non giovava a nessuno. Anche senza di lui stanno facendo grandi cose, questo deve essere iniezione di fiducia per l'anno prossimo. E comunque ora stanno bene, hanno trovato altre soluzioni".

Il segreto è spingere coi terzini? "Ora sugli esterni servono giocatori totali, di gamba ma anche bravi tecnicamente. Le squadre ti chiudono centralmente, lo sbocco è sull'esterno e se c'è un Birindelli non vai da nessuna parte (ride, ndr). Ci vuole uno-contro-uno, cross, serve saper entrare dentro al campo".