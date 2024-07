BIRAGHI, Siamo migliorati tanto in questa settimana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro in Inghilterra: "Anche noi come tante altre squadre abbiamo subito molti cambiamenti, prima di tutto in panchina. Palladino è un allenatore giovane ma molto preparato, è un tecnico che vive il calcio con grande passione. Con il mister abbiamo iniziato un nuovo percorso, sono cambiate tante cose a livello tattico. Cercheremo di capire al meglio e il prima possibile le richieste dell'allenatore.

Io nella difesa a tre? Passare da quattro a cinque è totalmente diverso, i principi restano li stessi però nel mio caso c'è bisogno di adattamento e di tempo. Abbiamo fatto miglioramenti enormi in questa settimana in Inghilterra rispetto all'inizio del ritiro al Viola Park. Io resto a disposizione di questa maglia gloriosa, devo essere l'esempio e dove mi mettono gioco. Mercato? Non so niente, la società sa cosa deve fare e ha sempre fatto una squadra importante".