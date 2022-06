BIRAGHI, Lascia il raduno dell'Italia per un infortunio

Si ferma qui la parentesi estiva in Nazionale di Cristiano Biraghi. Il ct Roberto Mancini lo ha perso per infortunio: l'esterno della Fiorentina, scrive TuttoMercatoWeb.com, ha lasciato il raduno azzurro a causa di un infortunio e non farà dunque parte del gruppo in vista delle restanti gare di Nations League (contro Inghilterra e Germania).