BIGICA, Vlahovic un top. Sassuolo in B può capitare

© foto di www.imagephotoagency.it

Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo Primavera con cui ha vinto l’ultimo scudetto battendo per 3-0 la Roma nella Final 4 al Viola Park, ed ex allenatore della Fiorentina Primavera con la quale ha vinto una Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per analizzare a tutto tondo la situazione in casa neroverde. Il tecnico, nato a Bari, ha colto l’occasione per ricordare il suo passato in viola quando allenava Dusan Vlahovic che. Ecco le parole che ha speso per il serbo: "Sì, diventerà un top. Ne sono sicuro perché ha la mentalità giusta".

"Abbiamo fatto un percorso fantastico nei playoff perché non mi aspettavo nemmeno io di poter fare così bene. Abbiamo segnato 7 gol in 3 partite e ne abbiamo subito solo uno. Io batto molto sull’attenzione e sulla mentalità. Il campionato, invece, è stato un po’ altalenante anche perché abbiamo fatto bene in fase offensiva ma meno in fase difensiva. Comunque secondo me non si vince mai per caso, questo risultato è il frutto del lavoro della società. Il direttore Palmieri ha sempre avuto idee mettendomi a disposizioni gruppi importanti su cui lavorare. In questi anni al Sassuolo sono passati calciatori importanti che giocano o in Nazionale o in Prima Squadra di club professionistici. Penso che anche nel futuro il Sassuolo potrà contare su calciatori provenienti dal settore giovanile".: "Purtroppo può capitare un incidente di percorso. I dirigenti e il club si sono ributtati a lavorare come se nulla fosse. L’obiettivo è quello di tornare subito in A perché parliamo di una società solida e lungimirante".