BIASIN, Viola entusiasma. De Gea miglior portiere in A

Grande entusiasmo da parte del giornalista Fabrizio Biasin sulla Fiorentina. Intervenuto ai canali del portale Cronache di Spogliatoio, Biasin ha detto: "La Fiorentina mi sta sorprendendo come poche squadra da tanti anni a questa parte. Aveva iniziato malissimo, sembrava senza capo né coda con un allenatore come Palladino che arrivava da Monza e non sembrava avere idea di come gestire i giocatori in un ambiente completamente diverso, poi invece è arrivata la magia. Ma non è casuale, è portata da un tecnico che ha idee molto chiare e giocatori che le hanno sposate a pieno. Stiamo assistendo al riscatto di una serie di giocatori che altrove erano stati scartati. Su tutti Bove, ma anche Cataldi, Kean che l'anno scorso aveva fatto zero gol e adesso sempre un assatanato in campo. Oppure Gosens, che voleva tornare in Serie A e sta dimostrando di essere ancora uno degli esterni più forti in Europa”.

E sulle assenze ha aggiunto. "Non dimentichiamoci poi dei giocatori che ancora devono crescere o tornare, come Gudmundsson che abbiamo visto soltanto a sprazzi o Colpani che finora ha giocato da 5,5 ma che secondo me è destinato a diventare molto più decisivo. Infine c'è De Gea, il portiere più forte della Serie A e leader vero. Una presenza fondamentale all'interno dello spogliatoio per fare in modo che questa magia non si esaurisca. La Fiorentina è una squadra entusiasmante e secondo me non un fuoco di paglia”.