BIASIN, Juve? La Fiorentina non si farà acchiappare

Così il collega di Libero, Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale per TMW: “Quanto alla Juve, beh, la strada non è in salita, di più. E il problema è che non dipende tanto da quello che riuscirà a fare o non fare Allegri (una “chiave” la troverà, perché ci riesce sempre), ma il fatto che le quattro (più la Fiorentina) là sopra difficilmente si faranno acchiappare. La Juve in ogni caso ha bisogno di un centrocampista. E subito. Possibilmente “fatto e finito”. E qui abbiamo scoperto l’acqua calda”.