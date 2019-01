BETORI, Stavolta ringraziamo Chiesa, non la chiesa

“Noi non pratichiamo lo sport, non calchiamo i campi di calcio ma ho visto con tanta soddisfazione anche io il secondo tempo della partita di ieri perché durante il primo stavo in mezzo ai bambini in un bellissimo incontro di catechismo”. Lo ha detto l’arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, tornando con i giornalisti sul successo viola ottenuto ieri dalla Fiorentina ai danni della Roma, in una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. “Oggi dobbiamo ringraziare Chiesa, e non la chiesa - ha aggiunto con il sorriso sulle labbra - la vittoria della Fiorentina dà una bella iniezione di fiducia per la nostra Firenze, che magari potesse segnare sette gol anche in tutti gli altri campi, dell’economia, della convivenza, dell’accoglienza, e di tutto quello che ci sta a cuore”