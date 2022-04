BERTOTTO, Udinese senza pressione, la Fiorentina...

Valerio Bertotto, ex giocatore dell'Udinese, ha parlato della sfida di questa sera al Franchi: "L'Udinese vive una situazione di tranquillità mentre fino a qualche settimana non era riuscita ad esprimere le sue qualità, con giocatori giovani che non erano ancora usciti fuori. Quando non sei sotto pressione le cose possono riuscire anche meglio, la Fiorentina gioca bene e lotta per qualcosa di grande perciò mi aspetto una bella partita.

Ora Udinese meno attendista? L'Udinese è stata costruita per sfruttare la grande gamba e la fisicità di certi giocatori ma si è consolidata nel tempo questa caratteristica, serviva un rodaggio. Ma è la Fiorentina a dover impostare".

Cosa rivedrebbe nella difesa viola? Ho visto qualche errorino da parte di Igor perché su un cross laterale e lì non puoi pensare di non essere attaccato, doveva ragionare da difensore, invece ha pagato caro l'eccessiva tranquillità. Lui e Milenkovic sono però ottimi centrali. E i risultati della squadra è frutto dell'ottimo lavoro che sta facendo Italiano, tutto è migliorabile ovviamente. Lui e Milenkovic sono ottimi centrali"

Viola in Europa? La Fiorentina ha dato una continuità di rendimento in crescendo perciò la posizione e lo spirito con cui si andrà ad approcciare questa ultime partite può darle consapevolezza del suo percorso e permetterle di giocare con spavalderia e petto in fuori anche con squadre importanti. Si tratta di vedere tra tutte chi ne avrà di più, chi gioca le coppe qualcosa paga sempre".