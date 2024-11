BERTA, Il dirigente lascerà l'Atletico. Via anche il Cholo

FirenzeViola.it

In casa Atlético Madrid si prepara una vera e propria rivoluzione. Andrea Berta, direttore sportivo dal 2017 e figura centrale nella gestione tecnica in passato accostato anche alla Fiorentina, oltre che punto di riferimento per Diego Simeone, lascerà il suo incarico e l'ufficialità potrebbe arrivare molto presto. Come riporta TMW, il dirigente non si sente più a suo agio nel ruolo anche a causa dell'arrivo di Carlos Bucero, Direttore Generale; una figura che ha notevolmente ridotto il campo di azione di Berta, escluso da alcune dinamiche che un tempo gli appartenevano. Alla base dell’addio, secondo quanto raccolto, ci sarebbe anche l’imminente cambio di proprietà dei colchoneros.

Per Berta c'è l'ipotesi Premier League ma è un nome che potrebbe piacere anche alla Roma, che a giugno dovrà ripartire quasi da zero. Oltre a questo addio, potrebbe lasciare anche il Cholo Simeone che dopo tanti anni si prepara a dire addio alla società madrilena.