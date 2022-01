BERNI, Vlahovic? Finita una commedia stucchevole

Al TMW News è intervenuto Fabrizio Berni, ex difensore viola, che ha analizzato il trasferimento imminente di Vlahovic alla Juventus: "Sono contento che sia finita questa commedia stucchevole. Era diventata insopportabile al pari del comportamento del giocatore e dei suoi procuratori, irrispettosi verso il presidente e la società. Il rapporto doveva esser più leale verso il club. Il rispetto un calciatore lo guadagna sul campo ma anche avendo un comportamento corretto verso la società, in questo caso la Fiorentina che aveva diritto di sapere qual era il suo destino. Son contento che la cessione sia avvenuta a piena... tariffa. Se è andato alla Juve anzichè all'Arsenal ce ne faremo una ragione. Commisso è un istintivo, è stato magari un po' improvvido in alcune dichiarazioni del passato ma la cosa importante era vendere il giocatore ad un prezzo congruo di mercato, il rischio era darlo via a parametro zero. L'importante ora è reinvestire i soldi in una punta di valore perchè Piatek viste le ultime stagioni può essere considerato un buon rincalzo ma non un titolare".