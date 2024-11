BERARDI, Torna nel mirino dell'Atalanta: la possibile formula

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Due anni dopo l’Atalanta potrebbe nuovamente bussare alla porta del Sassuolo per trattare l’acquisto di Domenico Berardi. La formazione nerazzurra infatti deve fare i conti non solo con il lungo recupero di Gianluca Scamacca, il cui rientro è previsto fra fine febbraio e inizio marzo, ma anche con le non perfette condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo, che finora ha collezionato appena 11 presenze per un totale di soli 229’ in campo.

Per questo l’Atalanta starebbe pensando a rinforzare il reparto offensivo con un quinto elemento e fra i vari profili che interessano, come riporta il QS, c’è appunto quello del classe ‘94 che è appena rientrato da un infortunio e finora ha collezionato 5 presenze mettendo a segno un gol e fornendo quattro assist ai compagni, ma soprattutto dimostrando di aver messo alle spalle il problema al tendine d’Achille. L’affare potrebbe andare in porto sulla base di un prestito semestrale con l’inserimento di un giovane in rampa di lancio come parziale contropartita.