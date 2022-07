BENUSSI, Gollini deve dare ancora tanto. Rosati...

Francesco Benussi, ex portiere dell'Hellas Verona, parlato così di Gollini, neo acquisto viola: "E' un ragazzo che è diventato grande velocemente, si è trovato subito in un contesto di adulti al Manchester United. Ha caratteristiche internazionali, e già quando era con me a Verona dimostrava ottime prospettive. Secondo me le sue qualità le ha fatte vedere anche in ritardo, ma ha ancora tanto da dimostrare. E' un ragazzo allegro all'interno dello spogliatoio, e sa trovare grande motivazione quando c'è pressione. Conoscendo molto bene anche Rosati, penso che assieme possano formare una coppia importante all'interno dello spogliatoio, a livello di gruppo. Al Tottenham aveva davanti Lloris e ci sta non giocare".

Calcio moderno e portieri con i piedi buoni: "Il portiere deve saper parare ed essere bravo con i piedi. Una non deve escludere l'altra e Gollini penso che rispetti entrambe le caratteristiche. Firenze può essere la piazza giusta per dimostrare il suo valore".

Su Rosati: "Riesce a capire i momenti, per esempio quando un compagno è in difficoltà. E' un grosso braccio destro dell'allenatore e dello staff. Penso che sia un uomo che tutti gli allenatori vorrebbero all'interno della propria rosa. E' un valore aggiunto per la Fiorentina, si è meritato il rinnovo".

Su Dragowski: "Quando si crea competizione tra i portieri, diventa fondamentale la gestione della pressione. Lui ha faticato a trovare continuità, ma secondo me Dragowski è un profilo interessante e internazionale".

Su Terracciano: "Nessuno si aspettava il suo rendimento. Avere comunque due portiere che si possono alternare è un valore aggiunto. Lui ha avuto un rendimento più costante, ma il fatto che si siano alternati vuol dire che è stato fatto un lavoro a monte molto buono".

Sulla Fiorentina: "Il lavoro di Italiano è stato ottimo, la Fiorentina dimostra un'identità di gioco, è uno step importante e ci sono delle ottime aspettative. Il merito è un po' di tutti, all'inizio c'era un po' di scetticismo, ma alla fine, nonostante qualche perdita a gennaio, si è visto il lavoro del mister e della squadra. Bisogna fare anche i complimenti alla società che continua a lavorare con i giovani".